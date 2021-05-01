В ТиНАО в тестовом режиме запустят сервис "По пути"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент транспорта Москвы сообщил о тестовом запуске сервиса перевозок по требованию "По пути" в ТиНАО. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Дептрансе отметили, что свое название новая услуга получила после голосования на портале "Активный гражданин". Итоговый вариант поддержали более 50% респондентов.

"Мы запустим сервис в пилотном режиме уже в этом году. Он поможет жителям этого быстрорастущего округа быстрее добираться до метро, МЦД и МЦК", – указали в ведомстве.

По информации департамента транспорта, для поездки надо будет воспользоваться приложением "Московский транспорт". Автобус после заказа прибудет на "виртуальную" остановку вблизи от места заказа.

В конце апреля Сергей Собянин выделил средства на социальное такси для нуждающихся в паллиативной помощи детей. На реализацию данной инициативы будет выделено 156,9 миллиона рублей.