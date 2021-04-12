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Транспорт

09:20

Движение трамваев № 15 и 28 возобновилось после ремонта путей

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 12 апреля движение трамваев по Авиационной улице до станции метро "Сокол" возобновилось после ремонта путей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Они будут курсировать по прежним маршрутам до станции метро "Сокол": № 15 будет начинать свой маршрут от Таллинской улицы, а № 28 – от проспекта Маршала Жукова.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, у московского трамвая есть большой потенциал, поэтому его намерены сделать таким же надежным и комфортным, как метро.

"У данного вида наземного городского транспорта высокая провозная способность. За час он способен перевезти почти в три раза больше пассажиров, чем автобус", – отметил Ликсутов.

Уточняется, что в столице сегодня ремонтируется семь участков трамвайных путей. Завершить работы на них планируют к 10 мая.

Также ожидается поставка трамваев новых типов, в которых будут низкий пол, USB-зарядки, кондиционеры и Wi-Fi. В этом году город получит 109 новых вагонов, в первом полугодии 2022-го – еще 95.

Ранее сообщалось, что столичные власти прорабатывают технологию ремонта трамвайных путей, которая позволила бы не останавливать движение на участке.

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