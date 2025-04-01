ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения призвал жителей столицы пользоваться городским транспортом из-за дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ЦОДД, движение оценивается в 7 баллов. Средняя скорость потока – 22 километра в час.

Интенсивное движение в настоящий момент на внешней стороне ТТК от Лужнецкой до Тульской эстакады, на внутренней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Новорижской эстакады, а также на внутренней стороне Садового кольца от Зубовского бульвара до Большой Садовой улицы, уточнили в ведомстве.

При этом свободно сейчас в оба направления на Можайском, Рублевском и Алтуфьевском шоссе, подчеркнули в сообщении.

Как рассказали специалисты Центра, на движение оказывают влияние низкие скорости, ремонтные работы и мелкие аварии. В связи с такой обстановкой на дорогах водителям напомнили о соблюдении скоростного режима и дистанции.

1 апреля на Москву обрушились дожди, которые продлятся до конца дня. На фоне этого столичные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Также на круглосуточное дежурство вышли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями, не оставлять возле них личный транспорт и быть осторожными.

