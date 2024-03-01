ЦОДД посоветовал использовать общественный транспорт для поездок вечером 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения порекомендовал москвичам использовать общественный транспорт вечером в пятницу, 1 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, интенсивное движение наблюдается на Московской центральной автомобильной дороге в районе улиц Подольских Курсантов и Верхние Поля, а также на Третьем транспортном кольце в районе Беговой улицы.

"Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на вылетных магистралях по направлению в область", – говорится в сообщении.

Дептранс уточнил, что вечерний разъезд начнется около 16:00. Москвичей попросили выезжать до него или отложить поездки на автомобиле. Ведомство добавило, что на движение могут повлиять короткий рабочий день, мелкие аварии и ремонтные работы на дороге.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 5 тысяч электробусов будут курсировать по маршрутам в Москве к 2030 году. Градоначальник отметил, что главное преимущество электробусов заключается в том, что это экологичный транспорт. По словам мэра, в перспективе они заменят автобусы.

До этого заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что более 30 электробусов поступило в парки Мосгортранса с начала 2024 года. Он напомнил, что с 2022 года в Москве открыли 3 современных парка: "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка".



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