График движения поездов Казанского направления МЖД изменится с 2 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 2 по 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Там указали, что это связано с модернизацией инфраструктуры на двух участках. Так, 2 и 9 февраля на перегоне Голутвин – Щурово с 05:20 до 09:20 специалисты заменят рельсы на бесстыковые. Также 2, 5–7 и 9 февраля с 06:25 до 10:25 будут ремонтировать элементы верхнего строения пути на железнодорожном мосту через реку Оку. А с 5 по 7 февраля с 06:50 до 09:20 на станции Щурово и с 13 по 15 февраля с 06:20 до 09:20 на участке Фруктовая – Алпатьево проведут работы по модернизации объектов энергообеспечения.

У электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, Шиферная, а также на участке Рязань-2 – Ряжск поменяется время отправления и прибытия, а также число остановок на пути следования.

Ранее сообщалось, что с 31 января поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) начали ездить по новому расписанию. Изменения ввели до 15 февраля.

Теперь по будням с 22:00 до 05:30 интервалы движения поездов Савеловского направления увеличат до 20 минут, а после 23:00 – до 80 минут. На Белорусском направлении интервалы вырастут до 30 минут. Кроме того, что у некоторых поездов отменят часть остановок.

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