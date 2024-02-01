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01 февраля, 05:26

Транспорт

Движение по Крымскому мосту восстановили

Фото: 123RF/komokvm

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

О причинах временного перекрытия движения не сообщается.

Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в ночь на 1 февраля. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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