Движение по Крымскому мосту восстановили

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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

О причинах временного перекрытия движения не сообщается.

Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в ночь на 1 февраля. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.