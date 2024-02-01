01 февраля, 05:26Транспорт
Движение по Крымскому мосту восстановили
Фото: 123RF/komokvm
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом говорится в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
О причинах временного перекрытия движения не сообщается.
Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в ночь на 1 февраля. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!