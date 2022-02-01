Выделенные полосы для транспорта введут еще на пяти участках дорог в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выделенные полосы для общественного транспорта введут еще на пяти участках дорог в Москве с 14 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а вы экономите время в пути. Всего новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день", – уточнили в ведомстве.
Так, выделенная полоса появится на отрезке Университетского проспекта от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского. Там ходят маршруты № 57 и 111. Кроме того, пять маршрутов (116, 366, м32, т18, т54) будут ездить быстрее на улице Грузинский Вал от Электрического переулка до площади Тверской Заставы.
Выделенная полоса на площади Тверской Заставы позволит маршрутам м32 и т54 въезжать на саму площадь. Благодаря этому пассажиры смогут пересаживаться на МЦД-1, а также на маршруты м1, е30, т56, т78.
Выделенную полосу оборудуют на улице Михайлова и на съезде с улицы Сущевский Вал на Бутырскую улицу.
В январе 2022 года Сергей Собянин рассказал о планах ввести 30 километров полос для общественного транспорта в Москве. Данная инициатива будет реализована до конца текущего года.
"Это наш город": около 30 км выделенных полос планируют ввести в Москве в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: