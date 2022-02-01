Выделенные полосы для транспорта введут еще на пяти участках дорог в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выделенные полосы для общественного транспорта введут еще на пяти участках дорог в Москве с 14 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а вы экономите время в пути. Всего новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров в день", – уточнили в ведомстве.

Так, выделенная полоса появится на отрезке Университетского проспекта от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского. Там ходят маршруты № 57 и 111. Кроме того, пять маршрутов (116, 366, м32, т18, т54) будут ездить быстрее на улице Грузинский Вал от Электрического переулка до площади Тверской Заставы.

Выделенная полоса на площади Тверской Заставы позволит маршрутам м32 и т54 въезжать на саму площадь. Благодаря этому пассажиры смогут пересаживаться на МЦД-1, а также на маршруты м1, е30, т56, т78.

Выделенную полосу оборудуют на улице Михайлова и на съезде с улицы Сущевский Вал на Бутырскую улицу.

В январе 2022 года Сергей Собянин рассказал о планах ввести 30 километров полос для общественного транспорта в Москве. Данная инициатива будет реализована до конца текущего года.

