Движение на трассе "Урал" в Оренбургской области приостановлено из-за сильной метели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение для всех видов транспорта на участке трассы М–5 "Урал" в Оренбургской области приостановлено из-за сильной метели. Об этом сообщило региональное МЧС в телеграм-канале.

Речь идет об участке с 170-го километра (поселок Краснощеково) по 260-й километр (поселок Новоникольск). Ведомство также уточнило, что погодные условия сильно ограничили видимость на дорогах для автомобилистов.

Кроме того, в Кувандыкском городском округе на участке дороги Каменноозерное – Медногорск с 177-го по 184-й километр временно остановлено движение из-за ухудшения погодных условий.

Министерство рекомендовало водителям не планировать дальние поездки.

"Об открытии будет сообщено дополнительно", – уточнили в пресс-службе.

Между тем в столице в среду, 1 января, ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление может упасть в Москве до 728 миллиметров ртутного столба. Таким образом, сложатся неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей.