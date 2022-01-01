С начала запуска сервисом "По пути" воспользовались 90 тысяч москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
С начала запуска столичным сервисом перевозок по требованию "По пути" воспользовались 90 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечает, что комфортные автобусы успели полюбиться жителям ТиНАО, став незаменимой альтернативой наземному транспорту.
"Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он действительно улучшил транспортную доступность в быстрорастущем округе", – подчеркнул Ликсутов.
Он рассказал, что недавно зону работы сервиса расширили для поселений Филимонковское и Десеновское (южная часть).
Сервис перевозок по требованию "По пути" запустили в ТиНАО около 3 месяцев назад. Ежедневно им пользуются 1,5 тысячи человек. Всего для москвичей работают 45 автобусов.
Ранее для жителей поселения Рязановское в зону действия сервиса добавили новую станцию. Теперь пассажиры могут заказать автобусы до станции Щербинка второго Московского центрального диаметра и обратно.
"Это наш город": зону работы сервиса "По пути" расширили в ТиНАО
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