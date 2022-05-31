Пользователи беспроводных наушников столкнулись с масштабными сбоями

10:09
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Пользователи беспроводных наушников столкнулись с их хрипением, снижением громкости и отключением. О сбоях слышали и эксперты электроники, сообщает газета "Известия".
"Одно из известных проблемных мест в Москве – угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей", – рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам эксперта, использующих частотный диапазон 2,4 гигагерца становится больше, а емкость диапазона ограничена, поэтому устройства начинают мешать друг другу. В то же время на этой частоте могут работать и умные колонки, а также домашние Wi-Fi роутеры.
При этом в Минцифры заявили, что устройства малого радиуса действия (Wi-Fi роутеры, радионаушники, сигнализации) не должны создавать помех. Однако если их частота больше требований Госкомиссии, то возникновение помех возможно.
Ранее врач-сурдолог первой категории Вера Шинкаренко объяснила, как гаджеты могут негативно повлиять на человеческий слух. В частности, эксперт указала на опасность наушников. По ее словам, с их помощью внутреннее ухо вынужденно получает сигналы надпорогового уровня громкости.
"Городской стандарт": проводные наушники против беспроводных
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