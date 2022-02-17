Названы недостатки новых "дырявых" наушников от Sony

16:43
Фото: youtube.com/Sony
Новые наушники с необычным дизайном LinkBuds от Sony оказались неудобными при длительном пользовании. О этом сообщает GSM Arena.
В экспертной рецензии отмечается, что при многочасовом прослушивании музыки устройство начинает вызывать дискомфорт в ушах.
"Я не смог ходить с LinkBuds больше 30 минут без перерыва", – отметил автор статьи.
Кроме того, наушники выдают не самый качественный звук из-за посредственной изоляции ушной полости. По словам эксперта, это приводит к плохой слышимости басов.
Однако устройство обладает и значительным плюсом – наушники прекрасно держат заряд и способны работать без перерыва более пяти часов.
Ранее стало известно, что компания Apple перестала продавать во Франции смартфоны с наушниками в комплекте. Причиной такого решения стали изменения во французском законодательстве, согласно которым распространение бесплатной гарнитуры вместе с девайсами может навредить окружающей среде.
"Доктор 24": вредные наушники
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