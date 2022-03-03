Врач объяснила, как гаджеты влияют на потерю слуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-сурдолог первой категории Вера Шинкаренко объяснила, как гаджеты могут негативно повлиять на человеческий слух. Об этом сообщает "Газета.ру".

В частности, специалист указала на опасность применения наушников.

"Спускаясь в метро, погружаясь в шум транспорта на час-два, включая наушники плеера или телефона громче, мы принуждаем внутреннее ухо получать сигналы надпорогового уровня громкости", – заявила врач.

Разговор в условиях шумовой загрязненности, а также курение, постоянное пребывание у компьютера или регулярное использование наушников могут также стать негативным фактором.

По словам Шинкаренко, современные подростки зачастую уже могут иметь первую степень тугоухости, даже не замечая этого. Кроме того, электромагнитное излучение может спровоцировать развитие опухолей головного мозга, уточнила специалист.

Ранее врач-оториноларинголог Ольга Щекатурова объяснила, что пока достоверно неизвестно, вызывают ли беспроводные наушники рак. Но уже точно известно, что наименьший вред для здоровья представляют накладные наушники, отметила Щекатурова.