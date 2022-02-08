Оториноларинголог рассказал, могут ли беспроводные наушники вызвать рак

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Врач-оториноларинголог Ольга Щекатурова в разговоре с Москвой 24 объяснила, что на вопрос, могут ли беспроводные наушники вызвать рак, пока еще нельзя однозначно ответить. Однако сейчас в ряде стран ведутся исследования, посвященные этой теме, добавила эксперт.

"Беспроводные наушники связаны с телефоном через блютуз. Ходят легенды о том, что это электромагнитное поле очень влияет на головной мозг и может спровоцировать рак головного мозга. Конечно, это пока еще изучается", – сказала оториноларинголог в интервью программе "Доктор 24".

Но уже точно известно, что наименьший вред для здоровья представляют накладные наушники, отметила Щекатурова. За счет того, что они полностью покрывают ушную раковину и изолируют от шума, делать музыку громче не нужно. Соответственно, слух страдает меньше, объясняет оториноларинголог.





Ольга Щекатурова врач-оториноларинголог Громкий звук повреждает волосковые клетки, он буквально их уничтожает. И чем больше повреждений, тем хуже мы слышим.

Тем не менее и у накладных наушников есть свои минусы. Поскольку они соприкасаются с кожей и впитывают кожное сало, их длительное ношение способно спровоцировать развитие акне, предупредила эксперт. Предотвратить эту проблему может регулярная обработка наушников салфетками или антисептиком, советует врач.

Внутриканальные наушники, как и накладные, изолируют от внешнего шума и не требуют сильного увеличения громкости при прослушивании. Однако из-за того, что динамик находится рядом с перепонкой, вред от них все же есть, уточнила Щекатурова. "При вытаскивании наушников из уха часто происходит, что вкладыш остается внутри слухового прохода. Это приводит к инфекции слухового прохода", – объясняет оториноларинголог.

Вставные же наушники очень сильно вредят слуху, предупреждает Щекатурова. "Они не полностью покрывают ушную раковину, неглубоко вставляются и поэтому не изолируют нас от внешнего шума. Для этого постоянно приходится делать громкость больше. А большая громкость – это вред нашим волосковым клеткам", – подчеркнула специалист.





Ольга Щекатурова врач-оториноларинголог При использовании вставных наушников происходит постоянный контакт с ушной серой. Мы удаляем наушник и кладем куда-то на стол, на поверхность. Сера контактирует с окружающей средой, с бактериями, которые там есть. Если не обрабатывать наушники, возникает отомикоз (ушной грибок) либо более серьезные инфекции, например отиты.

Ранее врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко рассказал, что для слуха полезно включить в свой рацион квашенную капусту и морковку. По словам эксперта, достаточное количество цинка, а также магний улучшают работу волосковых клеток среднего уха.

