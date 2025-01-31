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31 января, 12:07

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"Ростелеком" сообщил о нештатной ситуации на сети передачи данных в Чувашии

"Ростелеком" объяснил неполадки в работе

Фото: 123RF/leungchopan

Произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии длительностью 15–20 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление "Ростелекома".

"Часть абонентов в этом регионе могла 15–20 минут испытывать затруднения с доступом в интернет. На другие регионы ситуация влияния не оказала", – сообщили в "Ростелекоме".

В компании также попросили абонентов перезагрузить устройства для восстановления корректной работы.

Роскомнадзор ранее зафиксировал всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Ростелекома". Трудности начали фиксироваться с 10:45 по московскому времени. Тогда сообщалось, что причиной мог послужить сбой на инфраструктуре оператора.

В прошлую пятницу, 24 января, сбой произошел во всем Рунете. Пользователи жаловались на проблемы в работе МТС, "МегаФона", "Билайна", Yota и "Ростелекома". Также люди сообщали о проблемах в Discord, ЕИС "Закупки", онлайн-игре Roblox, сервисе Steam, банке ВТБ и мессенджере Telegram.

Новый сбой произошел в Рунете

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