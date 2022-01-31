В МВД раскритиковали отечественные процессоры "Эльбрус" – СМИ

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Руководство МВД РФ осталось недовольно работой серверов на российских процессорах "Эльбрус", посчитав, что последние тормозят цифровизацию ведомства. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в российском правительстве.

В МВД объяснили, что чипы компании МЦСТ не поддерживают загрузку операционной системы с внешнего носителя, что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости серверов. В ведомстве предложили в текущем году протестировать производительность "Эльбрусов" при работе с отечественным ПО.

Работой отечественных процессоров остались недовольны и другие пользователи серверов. Между тем в МЦСТ утверждают, что работают над улучшением показателей своих чипов, в частности уже удалось в несколько раз увеличить скорость ввода-вывода.

Гендиректор компании "Норси-Транс", поставляющей сервера МВД, также признал наличие проблем. В то же время он подчеркнул, что прогресс не стоит на месте: на смену "Эльбрусу 8С" придет улучшенный "Эльбрус 8СВ", в котором многие проблемы устранены. По его мнению, если у государства есть запрос на переход на отечественную вычислительную технику, то с этим нужно работать.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года в розничную продажу поступят компьютеры на базе российских процессоров "Байкал-М". Модель будет сопоставима по характеристикам с HP или Lenovo. Стоимость ее при этом будет на 15–20% выше, однако специалисты ожидают, что она все равно будет пользоваться спросом у российских пользователей из-за дефицита комплектующих на рынке.

