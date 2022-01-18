Минцифры обсуждает выпуск ноутбуков Lenovo, HP и Acer с российскими процессорами – СМИ

11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Минцифры обсуждает с Lenovo, HP и Acer выпуск партии ноутбуков с российскими процессорами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Согласно протоколу заседания Минцифры с зарубежными производителями электроники, представители Lenovo выразили готовность к диалогу. Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко заявил, что компания изучает возможности локализации производства продукции в стране.
"Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой", – рассказали в министерстве.
В Минцифры добавили, что зарубежные производители используют процессоры архитектуры ARM, которые разрабатываются и в России. В ближайшее время в министерстве должно состояться обсуждение эксперимента с представителями отечественных операционных систем, вычислительной техники и крупнейших розничных сетей.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что сейчас речь идет о бронировании 50 000 российских процессоров, из которых 10 000 планирует приобрести HP, а остальная часть будет распределена между Lenovo и Acer.
По его мнению, локализованные ноутбуки будут создаваться для госсектора и силовых структур. Муртазин считает, что продукцию в таком количестве быстро раскупят, несмотря на высокую цену.
Ранее сообщалось, что компания Apple проведет большую презентацию своих новых продуктов в марте 2022 года. По предварительным оценкам инсайдеров, в числе новинок окажется iPad Air 5. В нем может быть установлен чип Apple A15 Bionic, а также добавится широкоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей.
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