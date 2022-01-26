Названы сроки появления в розничной продаже компьютеров на базе процессоров "Байкал-М"

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Компьютеры на базе российских процессоров "Байкал-М" поступят в розничную продажу в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию технический директор компании по производству компьютеров iRU Денис Анциферов, в данный момент пользователи могут отдельно приобретать сами процессоры и аксессуары для их инсталляции. При этом готовые компьютеры появятся в продаже в ближайшее время у магазина "Ситилинк".

"Модель на "Байкале-М", сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15–20% дороже. Поэтому на первых порах продажи будут невелики", – считает Анциферов.

Специалист выразил мнение, что российские устройства будут пользоваться спросом у пользователей. Одной из причин успеха отечественной техники может стать дефицит комплектующих на рынке.

"Зарубежные вендоры стремятся перенаправлять поставки на другие рынки, в первую очередь в Китай и США. <...> Компьютеры на базе отечественных комплектующих будут направляться в первую очередь на рынок РФ", – подчеркнул Анциферов.

Ранее издание DigiTimes спрогнозировало, что комплектующие для персональных компьютеров продолжат дорожать в 2022 году. По мнению аналитиков, в большей степени изменение цен затронет чипы, выполненные по техпроцессам 7 нм и 5 нм.

До этого издание Nikkei Asian Review сообщило, что крупнейшие производители электроники могут ощутить новые проблемы с поставками комплектующих. В частности, на это повлияли решения по снижению электропотребления в Китае.