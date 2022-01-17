В РФ назвали угрозой допуск техники на зарубежных процессорах к госзакупкам

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Разработчик российских процессоров "Эльбрус", компания АО "МЦСТ", раскритиковал изменения в законодательство, допускающие технику на зарубежных процессорах к госзакупкам. Об этом сообщает РБК.
Гендиректор организации Александр Ким направил ряду ведомств письмо, в котором указал, что проект изменений в постановление правительства № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории России" противоречит сразу нескольким ранее принятым документам.
В частности, речь зашла о Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. Предлагаемый проект правительства вводит балльную систему оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции. Кроме того, до 2024 года не будет применяться требование об обязательном использовании отечественных процессоров.
Глава МЦСТ предупредил, что отказ от такого порядка приведет к резкому снижению спроса на российские разработки. Вероятен также спад востребованности уже имеющихся складских запасов процессоров и комплектующих.
В организации также подчеркнули, что зарубежная техника продолжит проникать в критическую информационную структуру РФ, что может спровоцировать ухудшение информационной защищенности экономики.
В сентябре издание Nikkei Asian Review предупредило о возможных новых проблемах с поставками комплектующих для производителей электроники. В частности, речь шла о снижении потребления электричества в Китае.
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