Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска перестанет работать браузер Google Chrome. Об этом сообщает в документе о политике команда разработчиков Chromium.

Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). Это касается платформ до 2005 года. Если до актуальной Windows 10 еще можно обновить ПК на чипе Celeron M, то нового Chrome он уже не получит.

В ближайшие недели пользователи Chrome 87 получат сообщения о прекращении поддержки. ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.

Ранее пользователи смартфонов Xiaomi, выпущенных для китайского рынка, лишились поддержки сервисов и приложений компании Google.