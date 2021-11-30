Соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "VK Музыка"

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Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый музыкальный сервис "VK Музыка". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

В релизе уточняется, что новый сервис объединяет все музыкальные продукты "ВКонтакте" в едином музыкальном направлении. Среди них – разделы музыки соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", общая библиотека контента, продукты для музыкантов и лейблов, а также общие технологии рекомендаций.

Также в пресс-службе подчеркнули, что пользователи могут получить быстрый доступ к своей медиатеке "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Преимуществом нового сервиса является и то, что треки можно слушать онлайн и офлайн.

Кроме того, удобно будет искать новую музыку, а также слушать радио на базе миксов по жанрам, исполнителям и альбомам или подборки от музыкальной редакции "VK Музыки". При этом плейлист подстроится под предпочтения и поведение слушателя.

На сегодняшний день в базе "VK Музыки" находятся порядка 100 миллионов плейлистов, которые собраны пользователями и сообществами, а скоро сервис уже создаст алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и сделает подборку плейлистов, опираясь на совпадения вкусов.

Уточняется, что сервис "VK Музыка" доступен без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo, на данный момент новые пользователи могут купить ее за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца. Кроме того, в подписку входят скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, а также образовательные ресурсы.

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