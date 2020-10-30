Онлайн-хакатон в Москве посвятят цифровым решениям актуальных задач столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онлайн-хакатон, посвященный цифровым решениям актуальных задач столицы, пройдет в Москве в период с 30 октября по 1 ноября. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства города, лучших участников ожидают денежные призы.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что на участие в проекте зарегистрировались более 3 тысяч соискателей из числа специалистов по искусственному интеллекту, проектных менеджеров и маркетологов.

"В итоге цифровые решения городских задач будут создавать 357 команд. 10 команд-победителей получат по миллиону рублей. Лучшие проекты попадут в программу доработки продуктов", – заявил эксперт.

На выбор командам предложат два направления – "Искусственный интеллект в городе" или "Цифровизация городских структур". В каждом из них прописано по пять задач: разработать интерактивную карту благоустройства Москвы, создать умного помощника для предпринимателей или визуальную лабораторию для программирования и прочие. Выбрать можно любую из них.

Церемония открытия хакатона начнется 30 октября в 19:00. Трансляцию запустят на YouTube-канале "Цифрового делового пространства". На решение выбранной задачи у участников будет 48 часов.

Ранее стало известно, что два проекта "Цифрового делового пространства" стали финалистами Russian Event Awards 2020. Это "Видеопроект "Техносказки" и выставка "Стартап как искусство".

