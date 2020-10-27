Два проекта "Цифрового делового пространства" стали финалистами Russian Event Awards 2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финалистами IX Национальной премии Russian Event Awards 2020 стали два проекта "Цифрового делового пространства", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Видеопроект "Техносказки" вышел в финал в номинации "Лучшее туристическое MICE-событие". А выставка "Стартап как искусство" в саду "Эрмитаж" вошла в шорт-лист в номинации "Лучший партнерский проект туристического события", – говорится в материале.

Как отмечается, видеопроект "Техносказки" был разработан ко Дню защиты детей для онлайн-конференции "Дети цифры", которая состоялась 1 июня 2020 года. Видеопроект реализовали совместно с писателями и актерами.

А выставка "Стартап как искусство", которая вышла в финал в номинации "Лучший партнерский проект туристического события", проходила с 24 июля по 24 августа в саду "Эрмитаж". Все желающие могли увидеть работы, которые посвящены теме общего между стартапом и искусством, предпринимателем и художником.

Russian Event Awards – премия в области событийного туризма, позволяющая отметить наиболее успешные проекты в этой сфере. В нынешнем году на премию подали 390 заявок из 59 регионов страны. Участие принимают и три зарубежных проекта, которые реализуются в Молдове и ОАЭ.

Финал премии запланирован на 8–10 декабря. Он состоится в Екатеринбурге.

Заммэра Наталья Сергунина ранее рассказала, что со дня открытия проект "Цифровое деловое пространство" посетили более 192 тысяч человек. На различных консультациях, воркшопах, квестах обмениваться опытом могут стартаперы, бизнес-новаторы, эксперты-практики и интересующиеся предпринимательством горожане.

Кроме этого, "Цифровое деловое пространство" является финалистом европейской премии The Plan Award в области архитектуры. Так, фасад ЦДП способен менять цвет благодаря облицовке светопроводящим бетоном.

Ранее стало известно, что фестиваль G8, собирающий на своей площадке представителей креативных индустрий, перенесли на декабрь в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие будет проходить с 2 по 4 декабря в "Цифровом деловом пространстве". В этом году билеты на фестиваль будут бесплатным.

