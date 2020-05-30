Сказки в новом прочтении появятся на интернет-портале "Техносказки"

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
К Международному дню защиты детей начал работать интернет-портал "Техносказки", на котором можно послушать русские сказки на доступном и понятном для детей языке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На портале выложены видеоролики – популярные сказки в необычной интерпретации, среди которых "Айболит", "Царевна Несмеяна", "Гадкий утенок", "Золушка", "Царевна-лягушка", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Колобок" и "Волк и семеро козлят".
В материале говорится, что сказки получили новое прочтение с акцентом на развитие технологий. Так, у Айболита появился беспилотный автомобиль, у Колобка есть гироскутер, теремок превращается в чат соседей по дому, а Золушка оканчивает школу на онлайн-платформе и попадает на телевидение.
Сказки сочинили детские писатели, педагоги, изобретатели и даже спортсмены. Читают произведения актеры кино и театральные столичные артисты.
Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого нужно записать свою видеоверсию одного из произведений с современными дополнениями и выложить ее в соцсетях с хештегом #техносказки. Лучшие истории попадут в онлайн-энциклопедию "Цифрового делового пространства".
Ранее сообщалось, что девять столичных музеев и галерей подготовили специальную онлайн-программу в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.
Детей и их родителей ждут викторины, мастер-классы, лекции и виртуальные экскурсии на интернет-площадках Биологического музея имени Тимирязева, Галереи Ильи Глазунова, Музея моды, Дарвиновского музея, Дома Гоголя, Московского государственного музея Есенина, Московского музея современного искусства, Государственного музея Маяковского и Государственного музея Пушкина. Мероприятия будут доступны на сайтах, YouTube-каналах и страницах учреждений культуры в социальных сетях. Проходить они будут с 30 мая по 1 июня.
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