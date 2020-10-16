Сергунина подвела итоги трех лет работы "Цифрового делового пространства"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект для предпринимателей "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) отмечает три года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что со дня открытия ЦДП его посетили более 192 тысяч человек.

"Здесь регулярно проходят образовательные и деловые программы для москвичей и бизнес-сообщества. С 2017 года проведено около 1,4 тысячи конференций, форумов, хакатонов, семинаров и других событий", – подчеркнула Сергунина.

На различных консультациях, воркшопах, квестах обмениваться опытом могут стартаперы, бизнес-новаторы, эксперты-практики и интересующиеся предпринимательством горожане.

Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что площадка является одной из самых популярных в городе. Она привлекает представителей высокотехнологичного сектора, предпринимателей, венчурных инвесторов и заказчиков инновационных решений.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, ЦДП также занимается познавательными проектами, которые выходят в онлайн-формате. Например, в июне для детей был подготовлен проект "ТехноСказки". Его реализовали совместно с писателями и актерами. Также команда площадки выпускает собственный подкаст, который выходит два раза в месяц. В нем можно послушать интервью с предпринимателями и узнать бизнес-кейсы. Отмечается, что работу в онлайн-формате на площадке начали с марта 2020 года.

Кроме этого, "Цифровое деловое пространство" является финалистом европейской премии The Plan Award в области архитектуры. Так, фасад ЦДП способен менять цвет благодаря облицовке светопроводящим бетоном.

Ранее стало известно, что фестиваль G8, собирающий на своей площадке представителей креативных индустрий, перенесли на декабрь в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие будет проходить с 2 по 4 декабря в "Цифровом деловом пространстве". В этом году билеты на фестиваль будут бесплатным.

