Новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов представили "Яндекс Карты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Яндекс Картах" появилась новая технология маршрутизации для пешеходов и велосипедистов, сообщила пресс-служба компании.

В организации рассказали, что это предложит пользователям наиболее популярные и комфортные маршруты, а также поможет лучше планировать свои прогулки и поездки. При построении маршрута новая технология оценивает не только его характеристики, но и популярность каждого участка. Для этого алгоритм изучает анонимизированные данные о маршрутах пользователей в этой местности.

Например если алгоритм видит короткий, но неудобный проход, который часто обходят, он заменит его на более комфортный вариант, уточнили в "Яндексе".

По данным компании, в сервисе обновился и алгоритм оценки времени в пути – теперь за нее отвечает ML-модель. Это позволяет учитывать не только среднюю скорость пользователя, но и другие факторы, в том числе светофоры, время суток и рельеф местности. Погрешность определения времени в пути снизилась на 45%.

Ранее в приложении "Яндекс Метро" появились исторические схемы Московского метрополитена образца 1935, 1965 и 1995 годов. На схемах сохранены названия станций тех лет. Пользователи могут построить между ними маршруты, узнать график работы, а также время в пути.

Актуальный год открытия указан и для железнодорожных станций МЦК и МЦД, некоторые из которых открылись еще в XIX веке.