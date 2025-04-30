Минцифры рассказало, что россияне позвонили по номеру 1945 почти 16 млн раз

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Россияне звонили по номеру 1945 акции "Ура Победе!", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, почти 16 миллионов раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры РФ.

Акция проводится с 25 февраля по 15 мая. После совершения звонка при помощи интерактивного голосового меню абонентам необходимо выбрать интересующий их раздел.

В частности, россияне могут получить ссылку на скачивание логотипа юбилея Победы или послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные диктором Юрием Левитаном.

Кроме того, во время звонка можно заменить обычный звонок военной песней, например композициями "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек" или "Нам нужна одна Победа". Акция доступна для абонентов всех российских операторов связи.

Как отмечала замминистра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова, впервые акцию запустили в 2010 году. В работе с исторической памятью не стоит забывать и об ее "ретрансляции", которая реализуется при помощи современных технологий, добавила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

По ее словам, при помощи музыкальной составляющей удается передать атмосферу, чувства и ценности, которые были заложены в те времена. Также Малышева выразила уверенность в том, что в этом году к акции присоединится большее количество человек.