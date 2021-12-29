В МИД РФ предложили заключить международное соглашение по интернету

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Россия выступает за подписание международного соглашения о регулировании управления интернетом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

"Россия выступает за интернационализацию управления Сетью и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета", – продолжил спикер.

Сыромолотов отметил, что договор станет эффективным в случае его принятия всеми странами. Он также сообщил, что данная проблема активно обсуждается на площадке Международного союза электросвязи (МСЭ), где РФ участвует в работе всех исследовательских комиссий и рабочих групп.

Ранее стало известно, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете "Окулус". Сообщалось, что на разработку техзадания для системы поиска нарушений готовы выделить до 15 миллионов рублей.