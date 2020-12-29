Более 1,7 млн просмотров набрал портал "Я дома" с момента запуска проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с момента запуска посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 миллиона просмотров.

"Его посетили – 866 тысяч уникальных пользователей. За 10 месяцев проект, который начинался с актуальной подборки интересных и полезных сервисов для досуга, обучения и творчества в условиях самоизоляции развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса", – заявила представитель мэрии.

Ракова отметила, что ежемесячно порталом пользуются порядка 80 тысяч человек. На сайте регулярно размещают новые разделы, рубрики и материалы.

Также заммэра Москвы назвала наиболее востребованную страницу портала. По ее словам, более 500 тысяч просмотров приходится на главную страницу, где размещены актуальные новости и истории, переходы на все рубрики и анонсы "Социального ТВ".

В октябре портал "Я дома" получил премию "Лучший социальный проект России" в номинации "Социальные сервисы".

В преддверии Нового года на сайте подготовили порядка 100 праздничных онлайн-мероприятий. Все мероприятия бесплатные. Пользователи смогут посмотреть тренинги и лекции, присоединиться к творческим и спортивным марафонам.

