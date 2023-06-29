Персонализация контента и аудиоформат появятся в русской "Википедии"

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На портале "Рувики" в течение года появятся персонализация контента и аудиоформат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

"Текущая версия "Рувики" – это пока еще не тот проект, который мы задумали. Продукт <…> будет представлен в обновлении в течение года. Там будут персонализация контента, возможность группировки материалов по тематическим разделам, новые возможности для авторов, интеграция с другими сервисами, аудиоформат", – сказал генеральный директор АНО "Интернет – энциклопедия Рувики" Владимир Медейко.

Он также заявил, что к работе энциклопедии привлекут нейросети. Создатели проекта планируют провести полноценный запуск энциклопедии до конца июня этого года.

Ранее в Госдуме заявили о создании очередного аналога "Википедии" под названием "Рувики".

До этого в России запустили отечественный аналог "Википедии" – онлайн-энциклопедию "Руниверсалис". Отмечалось, что его создатели были "выходцами из "Русской Википедии". Ресурс находится на российских серверах и соблюдает требования законодательства РФ.

"Актуальный репортаж": Минцифры планирует запустить российский аналог Википедии