С 30 апреля еще пять социальных госуслуг полностью перейдут в электронный вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 30 апреля популярные услуги социального направления переводят исключительно в электронный вид, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На mos.ru можно будет оформить новую региональную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет, региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам и некоторые другие социальные услуги.

Как заявила замглавы департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачева, эти услуги перевели в электронную форму, чтобы сэкономить время москвичей, поскольку оформить госуслугу можно будет не выходя из дома.

"Дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города", – подчеркнула она.

Замдиректора по развитию государственных услуг центров "Мои документы" Татьяна Порецкова добавила, что, если у жителя возникают трудности с оформлением, в каждом центре госуслуг есть зона электронных услуг, где сотрудники подскажут, как правильно подать необходимое заявление.

Помимо этого, они помогут получить полный доступ к личному кабинету портала mos.ru, который нужен для оформления этих услуг.

Ранее сообщалось, что правительство продлило до конца 2021 года особый порядок предоставления госуслуг, наиболее востребованные из них можно будет получить в дистанционном режиме.

