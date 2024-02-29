В Москве завершился отбор проектов для программы "Академия инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице завершили отбор 100 лучших проектов для участия во втором потоке программы "Академия инноваторов". Заявки могли подать все желающие с 14 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам заявочной кампании во второй поток "Академии инноваторов" количество желающих принять участие в непрерывной программе развития технологического предпринимательства увеличилось в четыре раза – до 6,4 тысячи человек. 75 процентов из них – от столичных предпринимателей", – сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Самыми популярными направлениями программы оказались информационные технологии и инновации в образовании и социальной сфере. К программе проявили интерес не только жители Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и новых регионов.

Участники, которые прошли отбор, начнут развивать свои идеи совместно с наставниками. Им предоставят коворкинг в кластере "Ломоносов" и лекции экспертов. Также будут проведены встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками.

Резиденты "Академии инноваторов" смогут протестировать финальный продукт на городских площадках. В число перспективных проектов второго потока вошла идея выпускников Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Они разработали интеллектуальный пояс, который может предотвращать храп и приступы апноэ.

Еще одной из многообещающих инноваций стал фотополимерный 3D-принтер москвича Максима Богуша. Он способен помочь стоматологам, ювелирам и другим специалистам изготовить высокоточные изделия с минимальными затратами на производство.

Ранее участники проекта "Академия инноваторов" получили доступ к карте запросов крупных компаний на разработку технологических решений. Пользователи могут сами выбрать заказы, откликнуться и подготовить свои предложения. Им доступно более 30 заявок промышленных компаний, банков, девелоперов, крупных ретейлеров, агропромышленного холдинга и оператора сотовой связи.

Сергей Собянин рассказал о лучших проектах московской "Академии инноваторов"