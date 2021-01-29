Более 5 млн заявок обработал единый диспетчерский центр Москвы за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) за 2020 год обработал более 5 миллионов заявок москвичей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среднее время ожидания на линии при этом составляло 60 секунд, а в 2019 году – 103 секунды. Подать заявку в ЕДЦ можно по телефону +7 (495) 539-53-53, при помощи мобильного приложения "Госуслуги Москвы" или сервиса "Электронный дом".

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что ЕДЦ создан для удобства жителей.

"Благодаря ему заявителю не нужно знать телефоны всех городских служб, достаточно всего одного номера, чтобы получить более 300 услуг. К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключены более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн", – отметил заммэра.

Самые частые обращения касались вопросов водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники. Некоторые консультации на предмет отопления горожане получали от голосового помощника. С октября прошлого года он обработал порядка 76 тысяч таких заявок.

Уточняется, что на обработку каждой заявки заложено определенное количество времени. Например, вызволить человека, застрявшего в лифте, должны через полчаса после поступления заявки, наладить освещение в подъезде – за 12 часов, убрать упавшее во дворе дерево – за сутки.

"Мы системно совершенствуем функционал и внедряем новые ИТ-решения, чтобы повысить качество оказываемого сервиса. Число заявок, поступивших в 2020 году в ЕДЦ, сократилось на 11 процентов. Во многом это произошло благодаря системе оценки качества обслуживания посредством голосового помощника, которая позволила уменьшить число повторных обращений", – добавил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Операторы ЕДЦ пользуются интерактивной базой знаний, в которой содержится более 625 сценариев. При определенном запросе база выдает несколько вариантов подходящих ответов.

Ранее сообщалось, что москвичи теперь могут проводить общие собрания собственников и решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирных домах, в онлайн-формате. Сделать это они смогут на платформе ed.mos.ru или в приложении "Электронный дом Москва".

