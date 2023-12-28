Сбой наблюдался в работе Telegram

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Пользователи Telegram наблюдали сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные специальных сервисов.

Согласно информации портала "Сбой.рф", пользователи направили почти 960 отчетов о проблемах в работе приложения. Сообщения отправлялись с небольшой задержкой.

Однако, как свидетельствуют данные Brand Analytics, во время сбоя Telegram и вовсе не работал.

До этого сбой наблюдался в работе соцсети X. О проблемах с функционированием соцсети сообщили более 68 тысяч пользователей в США. Остальные запросы, связанные со сбоями, приходили из Великобритании, Германии, Франции, Японии и других стран.

