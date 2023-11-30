Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram

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Пользователи заявили о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных портала Downdetector.

Так, 63% пользователей сообщили о проблемах с соединением, из-за которых не грузятся чаты и каналы. Кроме того, 25% жалоб пришлось на общий сбой в работе приложения, а еще 13% заявили о том, что не могут получить или отправить сообщения.

Ранее более 300 пользователей пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram 24 ноября. Наибольшее число жалоб зафиксировали в Москве – 34%.

Отмечается, что 37% жалоб от общего числа говорят об общем сбое в работе приложения, 16% содержат жалобы об отказе мессенджера функционировать. У 15% не загружаются чаты, еще у 14% – изображения.



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