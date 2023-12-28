Свыше 500 операторов подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров

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Более 500 операторов связи в России подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Для того чтобы в стране блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы, которых на сегодняшний день насчитывается более 1,3 тысячи.

По данным ведомства, сроки подключения к "Антифроду" нарушили 180 операторов. На эту процедуру оператору дается 120 дней с момента получения уведомления, поскольку это сложный технологический процесс.

Операторам, которые нарушают сроки подключения к системе, грозит административная ответственность со штрафом до миллиона рублей. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырех операторов. Им назначили штрафы, общая сумма которых составляет 2,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что система "Антифрод" начнет блокировать звонки мошенников из зарубежных стран к 2024 году. Ее планируется усовершенствовать и создать барьер для мошеннических звонков из-за границы.

"Антифрод" блокирует звонки аферистов за счет обработки информации о вызовах специальной единой системой. С ее помощью оператор связи запрашивает данные об активности номера и анализирует их в автоматическом режиме. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не является подменным, то устанавливается безопасное соединение.



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