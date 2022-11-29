Эксперт оценил идею введения маркировки для дипфейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил идею введения маркировки для созданного с помощью дипфейков контента. Об этом сообщает RT.

По его словам, в настоящее время в соцсетях и на YouTube появилось большое количество мошенников, использующих данную технологию для обмана пользователей.

Эксперт отметил, что предложенная идея может быть поддержана, но нужно посмотреть, как это будет реализовано на практике.

"Поскольку не все хорошие идеи, высказанные в теории, достигают необходимого эффекта на практике. Иногда мы получаем обратный результат. Поэтому, конечно, технологию необходимо отработать и посмотреть на результаты ее применения", – пояснил Вехов.

Специалист по информационной безопасности также добавил, что выступает категорически против опознавания по биометрическим данным.

С предложением ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента ранее выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Соответствующее обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Также он предложил закрепить такую технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным россиян. Кудж отметил, что в настоящее время все больше распространяется технология дипфейков – синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте.

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