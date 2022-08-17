Сбер получил патент на технологии распознавания дипфейков

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Сбербанк получил два патента от Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, которые были разработаны в рамках исследования по выявлению дипфейков (реалистичных материалов, созданных нейросетями). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление компании.

В результате разработки специалистам удалось повысить точность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщили в Сбере. Этого удалось достичь благодаря объединенному в систему ряду ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet (патент № 2768797) и методу амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах (патент № 2774624).

Система может обрабатывать контент с несколькими лицами в кадре. В этом случае она определяет лицо и анализирует его на предмет подмены. Эффективность разработки на тестовых проверках составила 98%, что гораздо выше аналогичных программ, заявили в компании.

Разработка предназначена для защиты от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection. Кроме того, систему будут использовать при выявлении на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечения защиты переговоров по видео-конференц-связи, добавили в Сбере.

"Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области", – заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-покупками. Злоумышленники под видом продавцов просят пользователей совершить покупку в интернет-магазине с возвратом средств за небольшое вознаграждение. Сначала мошенники возвращают потраченные средства. Когда сумма покупок становится выше, злоумышленники перестают возвращать деньги, предупредил Кузнецов.

По легенде, продавец хочет увеличить свой рейтинг на интернет-площадках с помощью большого количества продаж. В качестве бонуса злоумышленник предлагает дополнительно выплатить от 4 до 5% от суммы покупки, сообщил эксперт.