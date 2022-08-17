Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

16:02

Сбер получил патент на технологии распознавания дипфейков

технологии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбербанк получил два патента от Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, которые были разработаны в рамках исследования по выявлению дипфейков (реалистичных материалов, созданных нейросетями). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление компании.

В результате разработки специалистам удалось повысить точность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео, сообщили в Сбере. Этого удалось достичь благодаря объединенному в систему ряду ансамблей нейросетевых моделей класса EfficientNet (патент № 2768797) и методу амплификации и анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах (патент № 2774624).

Система может обрабатывать контент с несколькими лицами в кадре. В этом случае она определяет лицо и анализирует его на предмет подмены. Эффективность разработки на тестовых проверках составила 98%, что гораздо выше аналогичных программ, заявили в компании.

Разработка предназначена для защиты от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection. Кроме того, систему будут использовать при выявлении на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечения защиты переговоров по видео-конференц-связи, добавили в Сбере.

"Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области", – заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-покупками. Злоумышленники под видом продавцов просят пользователей совершить покупку в интернет-магазине с возвратом средств за небольшое вознаграждение. Сначала мошенники возвращают потраченные средства. Когда сумма покупок становится выше, злоумышленники перестают возвращать деньги, предупредил Кузнецов.

По легенде, продавец хочет увеличить свой рейтинг на интернет-площадках с помощью большого количества продаж. В качестве бонуса злоумышленник предлагает дополнительно выплатить от 4 до 5% от суммы покупки, сообщил эксперт.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать