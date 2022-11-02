Роскомнадзор протестирует систему выявления видеолжи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Роскомнадзор протестирует разработку Национального центра когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта, сообщает "Коммерсант".

Ожидается, что сервис Expert позволит проверять видеозаписи выступлений на предмет лжи и манипуляций. Он представляет интерес для оперативного выявления дипфейков (Deepfak).

По словам источника газеты, прототип сервиса представили Роскомнадзору на заседании экспертного совета ГРЧЦ по искусственному интеллекту в июле. На мероприятии присутствовал глава ведомства Андрей Липов, который попросил как можно скорее передать разработку его ведомству на тестирование.

"Если ИТМО сможет представить устойчиво работающую технологию в виде готового продукта, ГРЧЦ рассмотрит возможность ее применения", – заявили в газете.

Отмечается, что технология Deepfak позволяет создавать фейковые видеозаписи с заявлениями известных личностей, в том числе политиков. Система Expert анализирует видео или аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, конгруэнтность и противоречивость, сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов.

Система заточена на работу с английским языком, однако руководитель научно-исследовательской лаборатории "Когнитивная невербалика" НЦКР ИТМО Олег Басов объяснил, что английский выбрали как самый распространенный язык. По его словам, в планах на ближайшее будущее доработать систему для получения текста из речи на русском языке.

Систему уже протестировали перед выборами в Сенат США. Басов рассказал, что специалисты проанализировали опубликованные на YouTube интервью шести кандидатов на предмет противоречивости, агрессии и уверенности в себе. В итоге в заявлениях трех кандидатов система обнаружила скрытую агрессию, а одного из них удалось уличить во лжи.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ "Микрон" планирует начать изготавливать студенческие разработки микросхем в формате многопроектных партий. Тестовый запуск производства запланирован на начало 2023 года.

В дальнейшем резидент планирует проводить не менее одного запуска в год с 16–20 проектами.

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