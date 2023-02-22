Система "Антифрод" начнет блокировку звонков мошенников из-за рубежа к 2024 году – РКН

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Система "Антифрод" начнет блокировать звонки мошенников из зарубежных стран к 2024 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Систему "Антифрод" планируется усовершенствовать и создать барьер для мошеннических звонков из-за границы. К 2024 году в системе будут работать механизмы, которые позволят выявлять операторов, подменяющих номера при звонках из-за рубежа", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что "Антифрод" блокирует звонки аферистов за счет обработки информации о вызовах специальной единой системой. С ее помощью оператор связи запрашивает данные об активности номера и анализирует их в автоматическом режиме. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не является подменным, то устанавливается безопасное соединение.

"Узлы системы распределены по всей стране, поэтому время верификации звонков минимально и не влияет на скорость установления соединения между абонентами", – пояснили в РКН.

Ранее глава ведомства Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что система "Антифрод" позволит ограничить деятельность мошенников по использованию технологии подмены номера. Он также отмечал, что система будет внедрена в обозримой перспективе.

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