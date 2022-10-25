Система по выявлению незаконных сим-карт заработает в РФ в 2023 году

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Новая система по автоматическому нахождению несанкционированных SIM-карт будет работать в России уже в следующем году. Об этом рассказал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"По данным МВД, только за январь – июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт", – цитирует Липова ТАСС.

По его словам, новая система представляет собой еще один стимул для операторов связи опознавать пользователей так, как диктует правовое поле.

Глава ведомства также поделился, что в РФ скоро стартует работа системы "Антифрод". Функция позволит ограничить деятельность аферистов по использованию технологии подмены номера.

"Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", – заключил он.

Ранее в Госдуме выступили с предложением финансово стимулировать граждан бороться с телефонным спамом. Депутат Евгений Федоров заявил, что, согласно действующему законодательству, распространение рекламы по телефону без согласия абонента запрещено – за такое организации могут установить штраф до 500 тысяч рублей.

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