В России появились лаборатории пользовательского тестирования госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко открыл первые в России лаборатории пользовательского тестирования госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Мы понимаем, что если хотим сделать госуслуги по-настоящему удобными, то должны конструировать их с позиции пользователя. <...> Для этого мы открыли лаборатории пользовательского тестирования", – сказал Григоренко.

Исследования, которые будут проходить на базе лабораторий, позволят оценить комфорт предоставляемых госуслуг для россиян и повысить клиентоцентричность органов власти. Проводить соответствующее оценивание будут с помощью специальных биобраслетов и электроэнцефалографов, которые позволят отследить реакции человека при использовании того или иного сервиса.

Через лаборатории пройдут как существующие услуги, так и новые. Тестирование одной услуги будет занимать порядка двух недель.

Ранее правительство одобрило постановление, согласно которому с 1 января 2022 года заявление на выплату для погашения ипотеки многодетные семьи смогут подать через портал госуслуг. Процедуру упростили, а сроки получения соответствующей выплаты сократили.

