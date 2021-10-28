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В Google теперь можно запросить удалить фотографии несовершеннолетних из результатов поиска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление технологического гиганта.

"Любой в возрасте до 18 лет, а также их родитель или опекун теперь может запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь о полном удалении материалов из Сети не идет. Изображение просто не будет появляться в разделе "Картинки".

В компании считают, что благодаря данному нововведению молодые люди смогут лучше контролировать свой электронный след.

Ранее представители браузера Vivaldi рассказали, как действия в Сети вносят вклад в цифровой след пользователей и что может стать причиной отказа в найме. Что касается работодателей, то они могут изучать социальные сети, данные приложений и общественных сетей Wi-Fi, а также старые учетные записи.

В Vivaldi посоветовали отказаться от авторизации в приложениях через учетные записи в социальных сетях, а также следить за настройками конфиденциальности.

