Эксперты рассказали о формировании цифрового следа пользователей в Сети

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители браузера Vivaldi рассказали, как действия в Сети вносят вклад в цифровой след пользователей и что может стать причиной отказа в найме. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Некоторые каналы и платформы могут раскрыть гораздо больше, чем вам хотелось бы, и это может стать препятствием в процессе приема на работу. Всегда существует вероятность того, что организации, хранящие ваши данные, могут использовать их не по назначению", – заявили в пресс-службе организации.
Специалисты также предупредили о возможных утечках личных данных.
Что касается работодателей, то они могут изучать социальные сети, данные приложений и общественных сетей Wi-Fi, а также старые учетные записи.
В Vivaldi посоветовали отказаться от авторизации в приложениях через учетные записи в социальных сетях, а также следить за настройками конфиденциальности.
Ученые из Технологического университета Сиднея ранее рассказали о самых вредных последствиях увлечения социальными сетями. В частности, такие платформы могут спровоцировать ощущение паники, стресса, депрессии и ухудшение самооценки.
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