За два года сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались более 47 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года работы сервиса предварительной записи к нотариусу на портале mos.ru москвичи воспользовались им более 47 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря нему жители столицы могут заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди.

Как отметил замглавы департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, с помощью удобного онлайн-сервиса можно записаться на получение различных нотариальных услуг – от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства.

Запись открыта на 43 нотариальные услуги. Также сервис подсказывает перечень документов, которые нужно будет взять с собой на консультацию.

"Только с начала 2023 года сервисом воспользовались около 11 тысяч раз, а с начала его работы – более 47 тысяч раз", – подчеркнул Иванов.

Он рассказал, что чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу, чтобы оформить доверенность или согласие. За этой услугой за два года обратились более 18,6 тысячи раз. За оформлением наследства к нотариусу обратились свыше 9,3 тысячи раз, за подачей документов для совершения иных нотариальных действий – более 5,1 тысячи раз.

Также пользуются спросом услуги по подготовке к сделке с недвижимостью – более 3,6 тысячи обращений, по свидетельствованию верности копий и подлинности подписи на документах – свыше 3,5 тысячи обращений, по составлению и оформлению завещаний – более двух тысяч обращений.

Услуга становится все более востребованной у жителей, поэтому к сервису регулярно подключаются новые нотариусы. Из 697 московских нотариусов уже 227 работают с сервисом записи на mos.ru.

Москва в четвертый раз подряд заняла первое место в национальном рейтинге по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Столица представляет новые механизмы по просьбам пользователей, развивает межведомственное взаимодействие и переходит к проактивному формату предоставления госуслуг, когда человеку даже не нужно подавать заявление.

На данный момент на портале mos.ru представлено свыше 400 услуг и сервисов. Самые востребованные из них – "Электронный дневник школьника", "Электронная медицинская карта", "Прием показаний приборов учета воды и тепла", "Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже".

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