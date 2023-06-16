Москва четвертый раз подряд заняла первое место в рейтинге качества электронных госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская столица в четвертый раз подряд заняла первое место в национальном рейтинге по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"С 2011 года Москва ведет масштабную работу для того, чтобы экосистема городских услуг и сервисов становилась еще удобнее и полезнее для жителей. Каждый год разработчики вместе с экспертами столичных ведомств переводят в электронный формат или улучшают более 100 цифровых услуг портала mos.ru", – говорится в сообщении.

Столица представляет новые механизмы по просьбам пользователей, развивает межведомственное взаимодействие и переходит к проактивному формату предоставления госуслуг, когда человеку даже не нужно подавать заявление. Первое место в российском рейтинге качества подтверждают эффективность этой деятельности.

С этой позицией согласны и сами москвичи, которые в среднем оценивают удобство услуг и сервисов портала на 4,6 балла из пяти возможных.

На данный момент на портале представлено свыше 400 услуг и сервисов. Самые востребованные из них – "Электронный дневник школьника", "Электронная медицинская карта", "Прием показаний приборов учета воды и тепла", "Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже". С помощью таких услуг жители столицы чаще всего записываются к врачу, в кружки и секции. Кроме того, они оформляют пропуска на въезд грузового транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал о новой функции "Помощь", появившейся на портале мэра и правительства столицы. В разделе можно найти больше 430 инструкций о возможностях города, услугах и документах.

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru