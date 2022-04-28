"Яндекс.Погода" запустила тематические прогнозы для садоводов

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"Яндекс" запустил в сервисе "Яндекс.Погода" тематические прогнозы для пользователей, чьи увлечения зависят от погодных условий, сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент в сервисе появился прогноз для садоводов, он рассчитывается с помощью технологии Meteum. В дальнейшем в сервисе появятся прогнозы погоды для рыбаков, бегунов, туристов и велосипедистов.

Ранее "Яндекс" сообщил о сокращении числа работников с доступом к сведениям о пользователях после массовой утечки персональных данных.

В "Яндексе" добавили, что персональные данные пользователей перенесены в более защищенное хранилище, также был проведен полный аудит безопасности и внесены изменения в график регулярных проверок.

В ближайшее время к инструменту по управлению данными будет подключен сервис "Яндекс.Еда", с помощью которого существует возможность посмотреть, какие данные о пользователе накопили разные сервисы, отметили в компании.