Во "ВКонтакте" появилась новая функция

17:51
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Пользователи "ВКонтакте" смогут снять свои версии любимых клипов через новую функцию, которая появилась в клипах. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
С помощью опции можно будет спеть дуэтом с кумиром или повторить танец популярного блогера. Для этого в правой части экрана при просмотре клипа нужно нажать специальную кнопку. Когда пользователь снимет дуэт, автор оригинала получит соответствующее оповещение.
"С появлением дуэтов пользователи "ВКонтакте" получат еще больше инструментов для создания оригинального и запоминающегося контента: теперь любимого блогера можно подержать на ладошке или перевернуть себя вверх тормашками", – сказал технический директор социальной сети Александр Тоболь.
Ранее Павел Дуров анонсировал появление групповых видеозвонков в Telegram. Нововведение должно заработать в мае. Пользователи смогут не только видеть друг друга, но и делиться экранами устройств. Функция будет поддерживать шумоподавление и шифрование.
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