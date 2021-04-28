В Telegram появятся групповые звонки

Павел Дуров анонсировал появление групповых видеозвонков в Telegram. Об этом создатель мессенджера написал
в своем канале.
Нововведение должно заработать в мае. Пользователи смогут не только видеть друг друга, но и делиться экранами устройств. Функция будет поддерживать шумоподавление и шифрование.
"Говоря о видеозвонках, мы добавим это расширение в наши голосовые чаты в мае, таким образом сделав Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков", – отметил Дуров.
Недавно в мессенджере появилась возможность расплачиваться в чатах и каналах банковскими картами или с помощью одной из восьми платежных систем, как "Яндекс.Деньги".