Социальную сеть для автомобилистов создали в России

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Российские разработчики создали первую социальную сеть для водителей. Об этом сообщает газета "Известия".

"Водители смогут общаться друг с другом, просто наведя камеру смартфона на номер машины", – прокомментировал лидер проекта We Are Drivers Иван Юрин.

Разработчики составили карту участников движения. Благодаря ей автомобилисты смогут просить помощи у других людей, в случае дорожных происшествий.

Отмечается, что при регистрации в приложении пользователь может запретить писать ему личные сообщения во время движения. Эту функцию сделали с целью безопасности.

По словам разработчиков, целевая аудитория соцсети – автомобилисты в возрасте от 18 до 45 лет. В настоящий момент уже готов веб-сайт проекта, разрабатываются мобильные приложения для операционных систем Android и iOS.

До этого электронные водительские права появились в приложении "Госуслуги Авто". В программе также можно найти цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

