CNBC: Meta собирается выпустить приложение для чат-бота Meta AI

Фото: 123RF/tsyhun

Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) в ближайшее время собирается выпустить приложение с чат-ботом на основе искусственного интеллекта Meta AI. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNBC.

Чат-бот появился в доступе еще в 2023 году, но на данный момент Meta AI можно использовать лишь с помощью сайта или приложения корпорации.

В январе стало известно о разработке мессенджером WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отдельной вкладки для чат-ботов, работающих на базе ИИ. По данным СМИ, на экране приветствия якобы будет появляться вводный текст с информацией о том, как пользователь может получить доступ к чат-ботам с ИИ.

Кроме того, в приложении может появиться кнопка, при нажатии которой можно будет начать изучение чат-ботов. Причем речь идет как о тех из них, что предоставлены Meta, так и о тех, что были созданы сторонними разработчиками, утверждают журналисты.

